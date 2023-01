Shakira e Piqué, la lite furiosa in strada con la suocera: «Devi stare zitta», il video torna virale

Che il rapporto tra Shakira e la mamma di Gerard Piqué non fosse idilliaco lo si è scoperto con l'uscita della canzone vendetta Music Session #53 della popstar colombiana. Nel brano, insieme al dj e produttore argentino Bizarrap, la cantante non risparmia nemmeno Montserrat Bernabeu, madre dell'ex difensore nonché ex suocera di Shakira.

«Suocera alla porta»

Nel chiacchieratissimo nuovo brano di Shakira una rima ha scatenato il gossip sul rapporto complicato tra lei e la sua ex suocera: «Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta», canta la popstar, ovvero: «Hai lasciato mia suocera come vicina di casa con la stampa alla porta», una rima che ha fatto sognare gli appassionati di scoop. E dal nuovo scontro che si è animato anche con scene da film, in cui la cantante colombiana ha riprodotto a tutto volume il brano in direzione della casa della mamma di Piquè, sui social torna virale un momento della relazione tra i due che ha fatto la storia del complicato rapporto tra le due donne.

Ahora ya todo tiene sentido @shakira aguanto mucha 💩 de esa famila de @3gerardpique con solo vea cómo le agarra la cara! Totalmente una bruja pic.twitter.com/6x1hKUaQ5M — Mimi0714 (@soymimi0714) January 23, 2023

Il video virale



Sui social network spunta un vecchio filmato, che risale a qualche anno fa, in cui possiamo vedere Shakira e Montserrat Bernabeu che discutono animatamente di fronte a Piquè. A un tratto l'ex suocera la ferma, le tocca il volto e le fa segno con le mani di stare zitta. In quel video, colpì moltissimo il comportamento dell'ex Barcellona, che non fa niente per fermare la lite. Un rapporto che non sembra essere mai stato sereno tra le due donne e che a distanza di anni è tornato a infiammare il dibattito sul web. La canzone contro il suo ex compagno e Clara Chia Marti ha scoperchiato un vaso di Pandora che il tempo aveva fatto dimenticare ai fan. Ma adesso sembrano esserci nuovi guai in vista per Gerard Piquè.

Un nuovo tradimento?

Dopo la rottura con Shakira a causa del tradimento con la nuova fiamma Clara Chia Martì, Piquè sembra esserci ricascato. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un nuovo tradimento, questa volta ai danni della 23enne per la quale aveva lasciato la sua ex compagna e madre dei suoi due figli. Il gossip spagnolo vocifera che l'ex difensore abbia avuto un rapporto con l'avvocatessa divorzista che lo ha aiutato ad accelerare la pratica del divorzio. Si chiama Julia Puig Gali e Piqué la conosceva da molto tempo, considerato che è imparentata con un vecchio compagno di squadra, il giovane Riqui Puig, ora in forza al Los Angeles Galaxy. Un nuovo scandalo si prepara a investire la Spagna?