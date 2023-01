Piquè, la fidanzata «Clara Chia ricoverata in una clinica a Barcellona per un forte attacco d'ansia»: l'ultima indiscrezione

Non è facile essere, in questi giorni, Clara Chía Martí la fidanzata di Gerard Piqué. La giovane 23enne è passata dall'essere una ragazza anonima ad essere riconosciuta in mezzo mondo e additata dall'altra metà come la "sfasciafamiglie". A lei è additata la rottura tra Piquè e l'ex Shakira. Per molti lei è "la cattiva" quella che ha rovinato la vita dei figli della coppia. Quando Clara Chía ha incontrato Gerard Piqué nel novembre 2021, non immaginava che il suo nome sarebbe stato su tutte le copertine scandalische mondiali. Ora Clara sembra non farcela piu'.

Piquè e Clara Chia Marti, la prima foto insieme sui social: l'ex calciatore ufficializza la storia con la nuova fidanzata dopo l'addio a Shakira

Piquè, la fidanzata ricoverata per un attacco d'ansia

Nei giorni scorsi, El Periodico nella rubrica “i Mamarazzi”, ha rivelato che la giovane è stata ricoverata in una clinica a Barcellona per un forte attacco d'ansia. Troppe le molestie sui social e troppi i paparazzi alle calcagna per lei che pensava solo di aver trovato il principe azzurro, almeno questo fa intendere la testata spagnola.

Fu il The Sun il primo a pubblicare nome e cognome di Clara e da quel giorno, il 10 agosto 2022, la ragazza dovuto dire addio alla sua privacy. Il suo nome è stato spiattellato su tutti i giornali di gossip e, anche dopo la pubblicazione del nuovo successo di Shakira, la sessione 53 di Bizarrap, il suo self control ha ceduto.