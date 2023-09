Shakira denunciata (ancora) per frode fiscale: evasi 6 milioni di euro nel 2018

Nuova denuncia per Shakira, accusata nuovamente di frode fiscale. Dopo i 14,5 milioni di euro evasi tra il 2012 e il 2014, questa volta la cantante colombiana è accusata di aver frodato l'agenzia delle entrate spagnola di ulteriori 6 milioni di euro nel 2018.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: «Non sarà facile, ma ce la faremo». Dalla leucemia al ritorno con Icardi, come sta la showgirl

L'accusa

Nuova grana giudiziaria per la cantante Shakira: la procura spagnola l'accusa di aver frodato l'agenzia delle entrate spagnola di ulteriori sei milioni di euro nel 2018, quando già risiedeva in Spagna, attraverso la cessione dei suoi diritti a una «rete di società» che però sembrano fantasma, in paradisi fiscali.