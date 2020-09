Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: flirt in vista? Cosa è successo dopo il bacio

Cresce l'intesa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli al Gf Vip. I due, dopo essersi scambiati un bacio in piscina per aumentare il budget settimanale, e da allora è stato tutto un tripudio di baci sulle spalle e confidenze. La cosa non è sfuggita ad Alfonso Signorini, che durante una diretta Instagram ha fatto notare che «Ci sono sguardi incrociati abbastanza pericolosi tra Elisabetta e Petrelli».

Peraltro i due avevano entrambi espresso la volontà di trovare l'amore prima di entrare nella casa. Entrambi hanno alle spalle una storia importante finita: la Gregoraci con Briatore e Pierpaolo con la modella Ariadna Romero. «Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata», aveva spiegato Elisabetta a Chi.



Ultimo aggiornamento: 12:22

