Sergio Solli, morto l'attore: fu lo spazzino di “Così parlò Bellavista”. Aveva 75 anni

Sergio Solli, attore napoletano di 75 anni, è morto. Ad annunciare la scomparsa Bruno Garofalo, scenografo di Eduardo De Filippo: «Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n'è andato un altro pezzo di storia napoletana, un amico delle origini. Non mi viene voglio di dire altro», ha scritto sui social. Simbolo dell'epoca d'oro della commedia e della drammaturgia napoletana, è stato scoperto da Eduardo e con lui ha lavorato nell'ultima parte di carriera.

La carriera

Prima di iniziare la carriera nel teatro, Sergio Solli era un parrucchiere. Presto però si appassiona al mondo della recitazione e l'hobby iniziale si trasforma in lavoro: comincia in una compagnia teatrale ma riesce a farsi provinare da Eduardo De Filippo e con lui lavora in "De Pretore Vincenzo" (1976), "Gli esami non finiscono mai" (1976), "Natale in casa Cupiello", (1977), "Le voci di dentro" (1978), "Quei figuri di tanti anni fa" (1978). Lavora anche nei tre film di Luciano De Crescenzo: "Così parlò Bellavista" (1984), "Il mistero di Bellavista" (1985), "32 dicembre" (1988).