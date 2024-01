Sandra Milo, Marisa Laurito: «A 89 anni ha chiesto a una cartomante se avrebbe incontrato l’uomo della sua vita»

La prima volta che Marisa Laurito ha incontrato Sandra Milo era il 1985, nell’atelier di Rocco Barocco. «Io facevo Quelli della notte. Avevo ricevuto una telefonata: sono Rocco Barocco e vorrei darle i miei abiti. Sììì, e io sono Sophia Loren... Poi però ero andata da lui e lì ho conosciuto Sandra, che era sua amica».

Sandra Milo morta, i 4 matrimoni (uno finto), fu l'amante di Fellini per 17 anni e di Craxi disse: «Ero sessualmente pazza di lui»

L’ultima volta, invece?

«Per gli auguri di Natale.

Ma non mi aveva detto niente, quando ho saputo che è scomparsa mi è venuto un mezzo infarto, non me l’aspettavo e sono molto avvilita».

Com’era Sandra?

«Una donna speciale, una grande lavoratrice, grande appassionata della vita: una roccia. Che ha vissuto una vita bellissima, ha fatto quello che voleva. Anche perché si metteva sempre in gioco, rischiava».

Marisa Laurito ha anche condiviso con Sandra Milo e Mara Maionchi il programma on the road di Sky Quelle brave ragazze.

Come la ricorda nel vostro viaggio a tre?

«Ci siamo molto divertite e amate. Lei amava bere, mangiare, vivere. Una grande lezione di vita ed energia, una che non ha mollato fino all’ultimo, con i piedi per terra ma anche molto aerea: questa era la sua forza».

Un momento speciale?

«Aveva 89 anni e ha voluto chiedere a una cartomante se avrebbe incontrato l’uomo della sua vita».