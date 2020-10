Samuel Peron negativo al Covid dopo sei settimane in isolamento: «Torno finalmente alla mia vita»

Samuel Peron, è guarito dal Covid. Il ballerino professionista di Ballando con le Stelle ha annunciato sui social di essersi negativizzato dopo un mese e mezzo. «Voglio comunicare con questo post la fine del mio isolamento covid», ha scritto su Instagram il ballerino. «Sono finalmente libero di tornare alla mia vita di sempre, correre, ballare, condividere il mio tempo con altre persone (sempre dentro i limiti e restrizioni Covid) e non più con il riflesso della mia immagine nello specchio».

Un isolamento durato sei settimane, quello di Peron, che gli ha impedito di partecipare al programma condotto da Milly Carlucci, anche se non ha manifestato nessun sintomo particolare. «Dopo queste 6 settimane di lungo isolamento da asintomatico, il mio pensiero va a tutte quelle persone che la quarantena e l’isolamento lo hanno passato in terapia intensiva, e mi rendo conto che le mie difficoltà altro non sono state che una pagliuzza nell’occhio! Da uno scetticismo ad una vera e cruda realtà! State attenti!!!», ha concluso Peron nel suo post.

