Salvatore Maduli, morto il fondatore del ristorante "La Scialuppa" di Fregene: Fellini, Sordi e Totò fra i suoi clienti

Lutto nel mondo della ristorazione sul litorale romano. È morto Salvatore Maduli, fondatore dello storico ristorante La Sialuppa, a Fregene. Aveva 94 anni, il decesso alcuni giorni fa. Il suo ristorante, nato nel 1956, è stato frequentato da personaggi di spicco come Federico Fellini, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni e Totò. Maduli ha lanciato piatti diventati ormai dei classici come la pasta con le mazzancolle e la bruschetta con le telline. Il funerale si è svolto venerdì 18 agosto nella chiesa di San Gabriele al Villaggio dei Pescatori.

Salvatore Maduli era benvoluto da tutti, per la sua umiltà e il carattere mite: era solito svegliarsi a mezzanotte per preparare la cena per i medici del Policlinico che avevano appena terminato il loro turno. La Scialuppa da qualche anno propone una cucina più moderna, ma mantiene ancora la sua anima: quella di Salvatore Maduli.