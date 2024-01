Fregene, al Sogno del Mare l'evento solidale: raccolta di rifiuti in spiaggia e una lezione di Surf per i ragazzi autistici

Domenica 28 gennaio presso la scuola surf dello stabilimento Sogno del mare di Fregene, un evento dedicato alla salvaguardia dell’ambiente con la partecipazione di tre associazioni per unire tutela dell ambiente, inclusione, autismo e surf.

L'evento

L'evento, creato da tre associazioni, “Sogno del mare surf school” di Marco Geracitano, “how we saved world” di Leandro Olivieri e “Agsa Lazio - Associazione genitori soggetti autistici”, ha come obiettivo principale quello di coinvolgere e sensibilizzare quante più persone al tema del rispetto dell’ambiente attraverso un Clean up della spiaggia, ovvero una raccolta di rifiuti abbandonati sull’arenile. Questa attività, guidata da Leandro Olivieri, attivista che sta percorrendo in bicicletta tutta l’italia lungo la costa per pulire ogni giorno una spiaggia diversa, si svolgerà in gruppi e al termine verranno pesati i rifiuti ed eletto un gruppo vincitore. L’intero evento si svolgerà presso la scuola surf dello stabilimento Sogno del mare di Fregene, dove Marco Geracitano, atleta ed istruttore L1, L2 e Adaptive, ha previsto anche una lezione di Surf ai ragazzi autistici dell’associazione Agsa che lo seguono in acqua da qualche anno instaurando con lui un rapporto di amicizia e integrandosi completamente nel contesto e con tutti gli allievi della scuola surf. Questo è l’obiettivo principale dell’Agsa, , nata per promuovere iniziative finalizzate al rispetto dei diritti civili a favore delle persone autistiche affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità. L’associazione si muove seguita da tantissimi giovani volontari che contribuiscono a dare la corretta assistenza durante le attività come il surf. Ma anche trekking, gite in barca a vela e momenti di svago in generale.

Questo evento che chiama giovani, famiglie e bambini, è un evento per tutte le età e un’ occasione per vivere una domenica di fine gennaio insieme per un bene comune ed in un contesto, quello della scuola surf, che apre le sue porte alle attività proposte tutto l’anno.

La scuola di surf

Tra le scuole surf più rinomate del litorale, riconosciuta dal Coni e dalla Federazione Italiana FISSW, si trova a Fregene presso lo stabilimento “Sogno del Mare” da cui prende il nome ed è gestita da Marco Geracitano, volto storico della scuola. È aperta tutto l’anno con lezioni private e di gruppo di surf, sup, sup-surf, adatte ad ogni livello e seguite da istruttori qualificati.

Diversi i progetti in campo tra i quali “Dream Comes True”, dedicato ai ragazzi con disabilità che grazie al surf adaptive e ad un contesto attento all’inclusività hanno potuto raggiungere dei grandi traguardi, sportivi e personali. Un altro progetto è dedicato al rispetto dell’ambiente con giornate dedicate alla Clean Up e al Surf. Ogni estate la scuola apre le porte anche al Centro Estivo dedicato a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni, una vera full immersion di surf, divertimento e tantissime attività dedicate allo sport. Ogni anno inoltre vengono organizzati viaggi con corsi di surf intensivi all’estero.

Marco Geracitano, al Sogno del Mare da 12 anni, è istruttore federale Isa Surf International di livelli L1-L2-Adaptive, nonchè atleta nazionale di surf e sup-surf. È anche allenatore del suo team agonistico con il quale svolge training mirati e di preparazione alle competizioni. Pratica questo sport dall’eta di 8 anni, ha conquistato vari titoli sia nelle gare nazionali che in quelle internazionali alle quali ancora partecipa con ottimi risultati, come i mondiali di sup-surf lo scorso settembre o gli assoluti italiani dello scorso dicembre.