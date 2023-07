Salt Bae accusato di nuovo da una ex dipendente: «Io costretta a mostrare i miei piedi a un cliente»

Alcune critiche hanno già colto nel segno (tanto che il locale di Londra ha abbassato i prezzi proponendo un menù fisso a 39 sterline a pranzo per chi non può spendere certe cifre) ma i problemi principali di Salt Bae arrivano dai tribunali di tutto il mondo e non dai clienti. L'ultimo caso del controverso imprenditore e ristoratore, re della carne di lusso, nasce da una causa intentata da Cattysha Flores, che ha lavorato presso la steakhouse Nusr-Et Midtown di New York da maggio 2019 fino alla causa del luglio 2021. Il macellaio turco, il cui vero nome è Nusret Gökçe, è noto per il suo modo di salare le bistecche a tre zeri spesso ricoperte d'oro e negli anni ha aperto più di venti ristoranti in tutto il mondo. Ultimamente è stato più volte accusato da ex dipendenti di sottrazione mance, di discriminazione sessuale e razziale e violazione delle leggi sul posto di lavoro.

L'ex dipendente di Salt Bae: «Costretta a far vedere i piedi»

Cattysha Flores ha spiegato che la politica del ristorante era quella di non lamentarsi dei clienti (spesso facoltosi) per non infastidirli. Accontentandoli il più possibile, quindi. Spesso anche fuori dai limiti di una normale prestazione lavorativa di un cameriere. E la denuncia nasce da qui: l'ex dipendente ha spiegato che un cliente le avrebbe chiesto di «mostrargli i piedi» e che la proprietà avrebbe chiesto di eseguire poiché quel cliente era noto per elargire grosse mance (fino a cento dollari) alle altre dipendenti che «eseguivano i suoi ordini». Flores sarebbe stata anche avvicinata da un cliente ubriaco, che «l'ha afferrata per il braccio sinistro e le avrebbe chiesto insistentemente di baciarla».

Il direttore generale del ristorante, a quel punto, avrebbe dato un "cinque" al cliente giustificandosi così con la donna: «È solo ubriaco».

Flores racconta di aver chiamato due volte la polizia e che «lo stesso cliente avrebbe molestato altre dipendenti donne». Salt Bae sarebbe stato al ristorante quando tutto questo è accaduto «ma non ha intrapreso alcuna azione per affrontare la situazione, dando il placet quindi al comportamento dei suoi manager del ristorante».

Le altre cause

Gli avvocati del ristorante hanno negato le accuse nei documenti del tribunale. Nelle altre cause, gli avvocati sono riusciti a raggiungere accordi con gli ex dipendenti. Ma ce n'è un'altra ancora in corso. È stata intentata nell'agosto dello scorso anno dal palestinese Taher Ali, che è stato assunto come direttore generale del ristorante di New York nel settembre 2018. Ha raccontato di esser stato discriminato in quanto unico manager non turco e che avrebbe lavorato spesso più ore degli altri senza interruzione perché «non ero uno di loro».