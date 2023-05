Salt Bae, il cappuccino diventa «capicino» (e scatena le critiche). Il video virale con il cornetto

La verità è che ormai le critiche a Salt Bae non fanno più notizia. Lo sa anche lui, che non ha mai cambiato il suo stile comunicativo nonostante migliaia di commenti ogni giorno farebbero pensare chiunque a un cambio di rotta. L'ultima "trovata" riguarda molto da vicino l'Italia e in particolare il cappuccino. Il macellaio-imprenditore, famoso in tutto il mondo per il modo in cui mette il sale sulla carne quando la serve al tavolo e per i prezzi molto alti dei suoi ristoranti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video mentre assaggia un cornetto dopo averlo inzuppato in un cappuccino. Il video ha collezionato in pochi giorni oltre 300mila like e oltre 7 milioni di visualizzazioni. E tantissime critiche. Ma perché? Lo chef turco, il cui vero nome è Nusret Gökçe, è seduto a un tavolo nel suo ristorante Nusr-Et Steakhouse di Las Vegas. Dopo aver assaggiato il croissant, esclama con un gesto teatrale: «Capicinooooo», termine che usa anche a commento del post.

Salt Bae, il lusso «è una farsa». Gli ex dipendenti: «Mance rubate e prodotti scadenti: ecco la verità»

I commenti al video di Salt Bae

Tra i commenti tantissimi italiani (e non) lo hanno criticato per la pronuncia della parola «cappuccino», e correggendolo perché in realtà quello che teneva in mano era un cornetto e non un cappuccino, che invece era quello sul tavolo. Molti sono rimasti divertiti dalla scena, altri infastiditi dall'atteggiamento sempre piuttosto colorito di Salt Bae. «Costa mille euro», ha scritto un altro, ironizzando sui prezzi dei suoi locali. Un tifoso argentino, ricordando la finale dei mondiali in Qatar dopo la quale lo chef era sceso in campo prendendo in mano la coppa vinta dall'Argentina (irritando e non poco i calciatori), ha commentato: «La coppa non si tocca. Solo i campioni del mondo». Un altro utente ha suggerito di «dare il cappuccino a Messi».