Rossano Rubicondi, la lettera di Ivana Trump a Domenica In: «Abbiamo avuto alti e bassi, ma amava troppo la vita»

A Domenica In Ivana Trump saluta con una lettera l'ex marito Rossano Rubicondi, morto nei giorni scorsi: «Sono stata molto fortunata per aver vissuto accanto a lui quasi vent'anni della mia vita. Come nella maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, abbiamo avuto anche noi la nostra parte di alti e bassi, ma siamo rimasti amici per tutto il tempo e ci siamo sempre protetti l'uno con l'altro: mi mancherà la sua amicizia, l'energia, le risate, la devozione nei miei confronti».

Il messaggio d'addio va avanti, mentre sulla morte di Rubicondi c'è ancora del mistero. Davanti a Mara Venier, però, Ivana Trump si lascia andare alla commozione: «Anche se amava troppo la vita per lasciarci così presto, so che il suo spirito vivrà sempre e ovunque. Riposa in pace», ha scritto Ivana Trump che aveva sposato in quarte nozze Rossano nel 2008 e che ha voluto rivolgere «un forte abbraccio e un pensiero pieno di affetto ai genitori».

Il padre: lo abbiamo trovato lì ma non c'era niente da fare

In studio anche Claudio Rubicondi, il padre dell'ex modello, e in collegamento dall'America l'amico Roberto Manfè che ha raccontato gli ultimi giorni di vita di Rubicondi e il momento drammatico in cui lo ha trovato senza vita: «Lo abbiamo trovato lì, non c'era più nulla da fare purtroppo. Non è stato bello nella maniera più assoluta, sono cose che non dimentichi».