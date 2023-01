Ivana Trump e l'eredità da 32 milioni di dollari: nel testamento non c'è Donald Trump ma Rossano Rubicondi. Perchè?

Ivana Trump è morta lo scorso luglio all'età di 73 anni dopo esser caduta dalle scale. Ma la domanda che tutti si pongono è: a chi sarà lasciata l'eredità della ex moglie del tycoon americano? Parliamo di una cifra che supera i 32 milioni di dollari tra proprietà, case ed altro.



Nonostante la modella e imprenditrice abbia lasciato la maggior parte dei suoi beni ai figli, Ivana, che possedeva una villa a New York, un appartamento a Miami Beach e due case in Francia, ha voluto lasciare una parte dei suoi averi anche a due persone molto importanti nella sua vita: la ex tata, Dorothy Curry, incaricata di accudire i suoi tre figli e il suo quarto marito, Rossano Rubicondi, morto nel novembre 2021 e senza sapere cosa gli avesse lasciato in eredità l'ex moglie.

Ai suoi tre figli andrà il controllo della sua casa bifamiliare nell'Upper East Side, attualmente in vendita a 26 milioni di euro, un immobile in Francia e una casa in Repubblica Ceca, nonché la sua collezione di gioielli e pellicce. Il resto dei suoi vestiti è stato donato alla Croce Rossa americana e all'Esercito della Salvezza. L'ex tata ha ricevuto un condominio in Florida del valore di oltre un milione di dollari, oltre al cane della modella, uno Yorkshire di nome Tiger. Ivana inoltre non ha dimenticato una delle sue migliori amiche, Evelyne Galet, alla quale ha lasciato una bellissima casa a St. Tropez.

L'imprenditrice non ha lasciato assolutamente nulla a Donald Trump, nonostante avesse firmato la pace dopo il loro controverso divorzio nel 1990. Eppure la donna è sepolta al New Yersey Bedminster Golf Club che è di proprietà dell'ex presidente.





Chi era Ivana Trump

Ivana Trump, il cui vero nome era Ivana Marie Zelnickova, è nata nel 1949, nella Repubblica Ceca. Suo padre, Milos Zelnícek, era un ingegnere elettrico; sua madre, Marie Zelnickova, un'operatrice telefonica. Da bambina si è distinta come sciatrice, cosa che l'ha portata a gareggiare nella nazionale giovanile ceca e a viaggiare in tutto il mondo. Un primo matrimonio con il maestro di sci austriaco Alfred Winklmayr le ha permesso di attraversare la cortina di ferro e «fuggire dal comunismo». Si è stabilita in Canada, dove ha lavorato come modella durante i Giochi Olimpici del 1976 e successivamente nella reception di un hotel. Fu in quell'anno che incontrò Donald Trump, allora un magnate immobiliare in erba. Si sono sposati nel 1977 e hanno avuto tre figli.

Ivana Trump's last will is now a matter of public record. She left a majority of her estate to her children: Donald Trump Jr., Ivanka, and Eric, records show. Ivana left her dog and a $1 million condo to her former nanny, and donated her clothing. https://t.co/3empmzNGgz — Yahoo News (@YahooNews) January 18, 2023

Ivana ha svolto un ruolo importante nella costruzione dell'impero della famiglia Trump e ha «combinato» la crescita dei suoi figli con lo sviluppo della Trump Tower e la gestione dell'iconico Plaza Hotel, entrambi a New York, o del Trump Taj Majal Casino, ad Atlantic City, nel New Jersey. A questa frenetica attività si aggiungeva la decorazione di questi edifici. Marmo, oro, bronzo... Tutto luccicante, come la sua personalità. Senza mai dimenticare la creazione della propria carriera di regina indiscussa della Grande Mela: filantropa impegnata, hostess premurosa … e grande esponente di maxi gioielli e paillette.

Nel dicembre 1990 tutto è andato in pezzi. Ivana e Donald Trump si sono separati dopo il tradimento dell'uomo con la modella Mara Maples, con la quale si è sposato e ha avuto la sua quarta figlia, Tiffany. È stato un divorzio aspro. Ivana ha ottenuto una villa, un appartamento nella Trump Tower, quattordici milioni di dollari e l'accesso per un mese nella residenza estiva della famiglia in Florida. Quindi, è iniziato il suo palcoscenico lontano da Trump.

Grazie al divorzio ha lanciato la sua linea di moda, ha scritto un romanzo - è autrice di diversi libri, tra cui un' autobiografia - ha fatto un cameo nel film The First Wives Club , dove ha dimostrato il suo brillante senso dell'umorismo e si è sposata di nuovo. Nello specifico, due volte. Il suo matrimonio nel 1995 con Riccardo Mazzucchelli, un uomo d'affari italiano, finì con un divorzio due anni dopo.

Poi ci ha riprovato con il giovane attore italiano Rossano Rubicondi, che ha sposato nel 2008, in una cerimonia tenutasi a Mar-aLago. «Preferirei fare la baby sitter che l'infermiera», ha risposto a tutti coloro che si chiedevano se la loro relazione avrebbe funzionato vista la grande differenza di età. Anche se, ancora una volta, il matrimonio è durato meno di un anno. Entrambi hanno mantenuto un ottimo rapporto fino alla tragica morte dell'interprete, nel novembre 2021, all'età di quarantanove anni.