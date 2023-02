Rosa Chemical, regalo "fetish" a Giorgia: «Caramelle a forma di piedi e una crema per...». La reazione della cantante

Esilarante scambio di battute a Sanremo fra Rosa Chemical e Giorgia. Il trapper, a margine di un evento legato al Festival, ha intercettato la cantante di "Come saprei" per lasciarle dei regali alquanto singolari. «Caramelle a forma di piede e maschera per i piedini, importantissima», dice Rosa Chemical porgendo i suoi doni a Giorgia, che risponde sorpresa: «Sono entusiasta. Ma la maschera è geniale, perché tacco di qua e tacco di là, non ti dico».

Mare Fuori, testo e significato della sigla: la canzone cantata da Matteo Paolillo (Edoardo nella serie)

Il regalo "fetish" di Rosa Chemical

«Il callo viene ammorbidito», dice fra le risate generali il trapper. «Sei troppo avanti», conclude Giorgia. Il video di questo bizzarro momento è stato condiviso sui social da diverse pagine, ricevendo migliaia di like e condivisioni.

Chi è Rosa Chemical

Rosa Chemical, all'anagrafe Manuel Franco Rocati, nasce Grugliasco il 30 gennaio 1998 (25 anni). Il suo nome d'arte è una dedica alla mamma - Rosa, appunto - e alla band My Chemical Romance. Prima di intraprendere la carriera musicale è stato uno street artist e un modello per Gucci. Rosa Chemical è già stato a Sanremo lo scorso anno, ospite di Tananai alla serata delle cover con un riarrangiamento del brano "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà. Il cantante inoltre ha un profilo OnlyFans, piattaforma su cui ha presentato la copertina dell'album: è stato il primo a fare una cosa del genere.