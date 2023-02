Chiara Francini, chi è la conduttrice di Sanremo: il compagno è un ex calciatore svedese

Chiara Francini è la quarta conduttrice di Sanremo 2023. Nata a Firenze il 20 dicembre 1979 (43 anni), è un'attrice e scrittrice italiana. Dopo la laurea in Lettere presso l'Università di Firenze, si dedica a tempo pieno alla recitazione. Grazie alle prime brillanti apparizioni in teatro, approda in televisione con la fiction Gente di Mare 2. Ma è il cinema la grande passione di Chiara Francini: fra i film di maggior successo a cui ha preso parte troviamo Una moglie bellissima, Ti sposo ma non troppo, Maschi contro femmine e La peggior settimana della mia vita. Per quanto riguarda la tv, la Francini ha recitato in serie come Tutti pazzi per amore, Purché finisca bene e Non dirlo al mio capo.

Chiara Francini ha avviato una brillante carriera anche da scrittrice: ha pubblicato quattro libro per Rizzoli tra il 2017 e il 2020, tra cui Il cielo stellato fa le fusa e Un anno felice. Francini è anche editorialista per la Stampa e ha pubblicato su diverse testate. Nelle vesti di conduttrice ha guidato trasmissioni come ove me stranger e Drag Race Italia.

Frederick Lundqvist, chi è il compagno della Francini

Chiara Francini è legata dal 2005 a Frederick Lundqvist, ex calciatore della nazionale svedese. Dopo il ritiro si è dedicato ad un'impresa di servizi di sicurezza, di cui è il titolare. Sulla loro vita privata si sa poco, entrambi molto attenti alla privacy, e la loro vita si divide fra Italia e Svezia. In un'intervista a "Vanity Fair", la Francini ha così definito Lundqvist: «Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire».