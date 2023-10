Romina Power: «Ho incontrato la Madonna di Medjugorje e credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva»

Romina Power è una donna di fede. E lo ha dimostrato raggiungendo Medjugorje, salendo sul monte Podbrdo, aiutata da alcuni volontari che l'hanno trasportata per un tratto anche in spalle prima di arrivare davanti alla Madonnina. «Lì ho provato emozioni fortissime e un senso di grande serenità». Ed era quello di cui aveva bisogno, la ricerca della sua spiritualità.

Romina Power, il Buddismo e la Madonna di Medjugorje

Negli anni passati Romina si è avvicinata al Buddismo «ma credo che tutte le religioni in fondo siano collegate tra di loro.

E poi credere in qualche cosa di più grande di noi mi ha sempre aiutata a dare un senso a tutte le cose che mi sono accadute, le più felici e le più drammatiche».

L'ex compagna di Al Bano ha raccontato con trasporto il suo pellegrinaggio, nei giorni del suo settantanduesimo compleanno, quando ha deciso di ha raggiungere Medjugorje, il paese della Bosnia Erzegovina dove dal 1981 alcuni credenti affermano di vedere la Madonna e dove è sorto un santuario nel luogo delle apparizioni, meta di fedeli da tutto il mondo. «È stato un viaggio incredibile...»

«Romina tra noi come una fedele qualunque»

«Una volta arrivata sul monte, Romina, come una fedele qualunque, è rimasta in preghiera davanti al grande crocefisso azzurro, poi si è alzata dalla sua sedia e si è avvicinata alla statua della Madonna, fermandosi in raccoglimento, sembrava molto commossa», racconta uno dei pellegrini del suo gruppo al settimanale Di Più.

La fede, la religione, la spiritualità hanno sempre fatto parte di Romina, fin da piccola come lei stessa ricorda: «Sono stata in collegio dalle suore fino a undici anni, mi sono avvicinata presto alla spiritualità anche perché a sette anni ho perso mio padre Tyrone, e da allora ho iniziato a cercare qualche cosa che mi aiutasse a comprendere, ad accettare, a dare un senso a quello che mi era accaduto...».

Romina: «Credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva»

Romina è tornata a casa più forte, con una nuova energia interiore. È tornata anche con un prezioso regalo: un rosario bianco fatto di nodi. «Mentre lo stringevo, ho pensato al giorno in cui dall’America ci arrivò la telefonata della polizia dove ci avvertivano che, in un hotel di New Orleans, erano state ritrovati oggetti appartenenti a mia figlia». A Silvia Toffanin, a Verissimo Romina ha raccontato anche che non riusciva più a dormire.

«Una mattina, all’alba, ho detto ad Al Bano che dovevo andare in un monastero per prendere un rosario: sì, avevo bisogno di avere un rosario...». Una volta trovato il monastero e un monaco la Power ricorda di avergli parlato a cuore aperto del nostro dramma «e lui mi ha portato una cesta piena di rosari, dicendomi: “Scegli quello che più ti piace”. Io ne ho preso uno, l’ho ringraziato e siamo tornati in hotel. Finalmente quella notte sono riuscita a dormire dopo tanto che non accadeva».

«Sono passati tanti anni da allora ma io credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva. Ancora non è stato provato nulla. Ho la sensazione che mia figlia sia ancora da qualche parte. Non ho perso la speranza».