​Roberta Cortesi scomparsa a Malaga, gli investigatori: «Non si esclude nessuna pista». I familiari: «Abbiamo paura»

Proseguono a Malaga le indagini della polizia spagnola, in stretto coordinamento con l'ambasciata italiana a Madrid, per fare luce sulla scomparsa di Roberta Cortesi, cameriera bergamasca di Osio Sotto, di 36 anni, della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato 25 novembre, quando inviò un messaggio su Whatsapp, come quotidianamente faceva, alla mamma Eliana a Osio Sotto.

Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga: l'uomo conosciuto poco tempo fa e quella strana telefonata al ristorante dove lavorava

Gli investigatori spagnoli non escludono alcuna pista, mentre i familiari si dicono molto preoccupati dalla completa assenza di notizie dalla Spagna e temono che Roberta possa essere rimasta vittima di un delitto.

Di contro, il titolare che non la vedeva da sabato, le aveva detto di non presentarsi per l'appunto più, visto le sue assenze ingiustificate a partire da domenica.