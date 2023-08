Addio a Hersha Parady, attrice del telefilm “La casa nella prateria”: interpretava l'insegnante della scuola per ciechi

In televisione il suo personaggio, la maestra Alice Garvey “La Casa nella prateria”, moriva tragicamente in un incendio scoppiato nella scuola per ciechi, tentando di salvare gli allievi. Nella realtà, l’attrice statunitense Hersha Parady, è morta all’età di 78 anni per un tumore al cervello, a Norfolk, in Virginia, nella casa di suo figlio, Jonathan Peverall. L’annuncio della scomparsa è stato dato a “The Hollywood Reporter” proprio dal figlio che aveva creato una pagina su GoFundMe per aiutarla ad affrontare le spese mediche.

IL TELEFILM

Parady entrò, nel 1977, nel cast della quarta stagione del telefilm con il ruolo di Alice Garvey, che terrà fino al 1980, quando il personaggio viene fatto morire, in un incendio. Ma aveva già fatto la sua prima apparizione nella prateria durante la terza stagione nel 1976 nei panni di Eliza Ingalls, la cognata di Charles Ingalls, ruolo centrale, interpretato da Michael Landon (anche co-regista e produttore esecutivo, scomparso nel 1991).

GLI ALTRI INTERPRETI

Nel progetto televisivo che narrava le difficoltose vicissitudini di una tradizionale famiglia americana che viveva in una sperduta fattoria, vicino a un paesino del Minnesota, nel periodo 1870-1890, Charles Ingalls era il papà della piccola Laura: Melissa Ellen Gilbert che allora aveva 9 anni e oggi 59. Scomparsa invece Katherine MacGregor (lei era Harriet Oleson), nel 2018 all’età di 93 anni in una casa di riposo di Los Angeles.

IL PROVINO

Quindi l’ingresso nella popolarissima “Casa nella prateria” che alternava momenti di gioia al racconto di drammi, come quello della morte del suo personaggio Alice Garvey. L’attrice, inizialmente, fece il provino per vestire i panni di Caroline Ingalls, ma venne scelta l’attrice Karen Grassle che oggi ha 81 anni. Così, nella stessa serie, prodotta tra il 1974 e 1983 e ispirata alla serie di romanzi dal titolo originale “Little House” (La piccola casa nella prateria), opera del 1943-1945 della scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder, interpretò prima la cognata di Charles Ingalls per un solo episodio e poi l’insegnante Alice per 35 episodi. Divisa in 9 stagioni, cui si aggiungono un film pilota, un film speciale con spezzoni della serie e nuove scene, e tre film finali, la serie toccò molti temi importanti e sempre attuali quali, ad esempio, l’adozione, l’alcolismo, il razzismo, le droghe, l’obesità.

IN ITALIA

In Italia la serie venne trasmessa per la prima volta dal 30 marzo al 27 aprile 1977 su Rete 1 alle 19,20, col titolo “La piccola casa nella prateria”. La Rai trasmise solo 12 episodi in ordine sparso della prima stagione, ciascuno diviso in due parti di 25 minuti. Nel 2003, a 29 anni di distanza dalla messa in onda originale, venne trasmesso per la prima volta da Canale 5 il film pilota della serie con un ulteriore cast di doppiatori. Dal 2012 Rai 3 ha replicato tutte le stagioni e i film post serie, saltando però alcuni episodi. La serie è poi tornata in onda su Paramount Channel (che dal 2019 cambia nome in Paramount Network) nel 2017, ad oltranza fino alla chiusura del canale, con un nuovo master video restaurato, alcune scene non doppiate in italiano sono state ripristinate con dei sottotitoli e numerosi episodi omessi dalla trasmissione televisiva e inizialmente disponibili solo sul sito. Dopo la chiusura di Paramount Network, avvenuta il 17 gennaio 2022, la programmazione è passata sul canale 27 Twentyseven di Mediaset, il quale ha regolarmente trasmesso tutti gli episodi includendo anche il film pilota, mai replicato fino ad allora.

LA FAMIGLIA

Nella vita privata di Hersha Parady, centrale il lungo amore con il produttore John Peverall, da cui ebbe il figlio Jonathan che in questi giorni piange la sua morte.