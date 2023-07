Lisa Marie Presley morta per le complicazioni di un intervento per la perdita di peso: ecco l'esito dell'autopsia

Com'è morta davvero la figlia del più celebri cantante del XX secolo? Le autorità, attraverso il parere del medico legale, hanno dichiarato che Lisa Marie Presley è deceduta a causa di complicazioni dovute a un intervento di chirurgia bariatrica a cui si era sottoposta diversi anni fa.

La morte della cantante, cantautrice ed erede di Elvis Presley, avvenuta il 12 gennaio a Los Angeles, all'età di 54 anni, è stata dichiarata per cause naturali a causa di un'ostruzione dell'intestino tenue.

Lisa Marie Presley, il testamento spacca la famiglia. La madre lo impugna in tribunale: «Non è un autentico, modificato a mia insaputa»

Il rapporto

Ulteriori dettagli sulle cause della morte di Presley sono stati inclusi nel rapporto dell'autopsia rilasciato giovedì pomeriggio dall'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Il rapporto medico spiega che la complicazione che Presley ha avuto è comune nei casi di chirurgia bariatrica ovvero una procedura di perdita di peso.

La Mayo Clinic afferma che viene spesso eseguita quando altri metodi di perdita di peso non hanno funzionato o se una persona ha una grave condizione medica.

Presley è morta in un ospedale di Los Angeles, dove era stata portata dai paramedici che avevano risposto a una chiamata al 911 di una donna in arresto cardiaco a casa sua. Al momento non è stata resa pubblica alcuna indicazione su cosa possa aver causato il problema medico.

Il referto dell'autopsia dice che la donna aveva accusato dolori allo stomaco all'inizio della giornata.

«Affari» di famiglia

È stata sepolta durante il 22 gennaio a Graceland, la casa in cui visse con il padre da bambina e che è diventata un museo, un'attrazione turistica e un santuario per i fan di Elvis. Presley ha «lasciato» l'attore 34enne di «Daisy Jones & the Six» Riley Keough e le gemelle 15enni Harper e Finley Lockwood. Un figlio, Benjamin Keough, è morto nel 2020.

Subito dopo la sua morte, sembrava che si sarebbe scatenata una grande battaglia legale sul patrimonio di Presley. Quattro giorni dopo il suo funerale, sua madre, Priscilla Presley, ha depositato dei documenti in tribunale per contestare un emendamento del 2016 al fondo fiduciario di Lisa Marie Presley, che rimuoveva Priscilla Presley e un ex manager d'azienda come amministratori fiduciari e li sostituiva con i suoi due figli maggiori.

Ma Priscilla Presley e Riley Keough - che ora agisce come amministratore unico - hanno raggiunto un accordo a maggio. Riley Keough è stata nominata mercoledì per il suo primo Emmy, come miglior attrice in una serie limitata o in un film per la televisione per «Daisy Jones & the Six».