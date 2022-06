Roberta Beta: «Non lavoro da un anno, la mia giornata è vuota e l'autostima sotto i piedi»

Problemi di lavoro per l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Roberta Beta, che ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l'autostima che sprofonda. «Oggi la mia giornata è vuota - ha detto in un video pubblicato su Instagram - perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l'autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo», ha concluso con un'espressione di delusione.

Roberta ha partecipato all'edizione di esordio del reality show su Canale 5, nel 2000, e negli anni successivi ha condotto programmi radiofonici e televisivi. Nel 2016 ha tentato anche la carriere politica, candidandosi nella lista Roma Popolare del Nuovo Centrodestra a sostegno del candidato sindaco Alfio Marchini ma non è stata eletta.

