Da una parte la mancanza di personale segnalata da sempre più imprenditori, dall'altra la denuncia di turni massacranti e paghe da fame che arriva invece dei dipendenti e sindacati. Il fenomeno continua a dividere l'opinione pubblica ma questa volta ad attirare l'attenzione sul problema ci ha pensato un ristoratore di Lecce, con una provocazione che non passa inosservata.

«Cerco personale che non sappia fare nulla, va bene anche svogliato maleducato e di qualsiasi presenza. Per i giorni lavorativi: decidete voi!», è quanto scrive Marco Paladini titolare insieme al fratello Stefano della pizzeria “I Paladini” nel quartiere Stadio di Lecce sul suo profilo Facebook. Il pizzaiolo infatti conferma la difficoltà di trovare personale disposto a normali turni di lavoro e paga di circa 50 euro al giorno.

Presidente dei maestri pizzaioli gourmet salentini di Confcommercio, Paladini non ha paura di esporsi anche perché ha il polso della situazione nel Salento e racconta che l'assenza di personale è un problema ormai dilagante in tutto il settore della ristorazione, già provato da due anni di pandemia.

«Si presentano in pochi - racconta - e quelli che lo fanno non hanno esperienza e quindi gli viene offerto di meno oppure ne hanno ma non vogliono essere assicurati perché percepiscono il reddito di cittadinanza. in questo modo non riusciamo a chiudere la squadra».

In tanti hanno apprezzato i suo post e hanno anche commentato in maniera ironica. E chissà che dove hanno fallito annunci e passa parola non riesca Facebook, facendo incontrare domanda e offerta.