Robert De Niro papà a 79 anni, la sua settima figlia si chiama Gia Virginia (e ha anche il cognome della mamma): «Sono al settimo cielo»

Robert De Niro è diventato papà per la settima volta a 79 anni. È una bambina e si chiama Gia Virginia Chen-De Niro. Lo ha confidato a Gayle King, co-conduttrice di "CBS Mornings". L'attore e la sua compagna Tiffany Chen hanno dato il benvenuto alla loro bambina il 6 aprile e pesa circa 3,7 chili, ha detto De Niro a King.

«Ho appena avuto un bambino», ha detto De Niro al giornalista. «Sono al settimo cielo» e svela che lui e Chen, che avevano in programma di avere un figlio.

De Niro ha due figli dal suo primo matrimonio con Diahnne Abbott - Drena di 51 anni e Raphael di 46 anni - e due figli con la sua ex moglie Grace Hightower - Elliot di 25 anni e 11 anni Elena.

Chi è la compagna di De Niro

Poco si sa sulla vita privata di Tiffany Chen, tranne che è una virtuosa delle arti marziali e ha una passione per il pattinaggio artistico, il nuoto e la ginnastica. Ha partecipato a diverse competizioni e ha vinto numerose medaglie d'oro. Secondo alcune fonti, Tiffany e Robert si sono conosciuti sul set di The Intern, dove Tiffany ha fatto la sua prima apparizione come attrice. La loro relazione sembra essere iniziata nel 2021, ma l'attore non ha ancora confermato ufficialmente questa notizia.