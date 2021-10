Rita De Crescenzo, furia su TikTok: «Hai pestato mio figlio, devi fuggire da Napoli»

Martedì 26 Ottobre 2021, 20:20

Un video diventato in poco tempo virale quello postato dalla nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo in cui, questa volta, inveisce e se la prende contro un 30enne reo, secondo la De Crescenzo, di aver aggredito suo figlio di 13 anni. «Lo hanno aggredito, avevano una pistola e un casco - dice la donna - Mio figlio di 13 anni ha due bypass al cuore». E continua: «Ti devo uccidere. Tu hai picchiato mio figlio. A 30 anni anni hai picchiato mio figlio 13 anni? Mo te ne devi andare da Napoli. Ti sto cercando e non mi ritiro a casa se non ti trovo». Esclama mentre registra il video a bordo della sua auto.