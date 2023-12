Reinhold Messner, la vita in India e il nuovo post su Instagram: «Non mi resta molto tempo, ma sto benissimo»

«L'anno prossimo compirò 80 anni e mi rendo conto che non mi resta molto tempo. La morte è un dato di fatto. Non voglio preoccupare nessuno. Sto benissimo e sono felice di potermi guardare indietro ho vissuto una vita meravigliosa con alti e bassi e ora affronto con calma i miei ultimi dieci anni. A proposito, non sono l'unico che morirà!». Lo ha scritto questa mattina su Instagram Reinhold Messner, dopo il clamore suscitato dal post dei giorni scorsi - frainteso - in cui il «re degli ottomila» scriveva di essere arrivato alla fine.

Reinhold Messner: «Sono arrivato alla fine, me ne vado con la coscienza pulita». Il post che ha allarmato i fan su Instagram, cosa è successo

La vita in India

Reinhold Messner è tornato nel cuore dell'Asia, ma non è ai piedi del K2 o dell'Everest.

Cosa è successo

«Sono arrivato alla fine, questa è la realtà». Una frase postata su Instagram da Reinhold Messner, insieme con una foto di lui che contempla il panorama seduto su una piccola imbarcazione, in mezzo ad un lago, ha scatenato la reazione preoccupata dei fan dell'alpinista altoatesino. «Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine», aggiungeva il post.

Le reazioni

Pronta la reazione, come raccontano i quotidiani locali, sui social: «Ehi! Non facciamo scherzi!», «le leggende non se ne vanno mai e sono qui per sempre», e ancora «sei e resterai sempre immortale». Raggiunto al telefono dai cronisti Messner, 79 anni, ha voluto rassicurare i fan: «Sto bene, benissimo... Ma non ho più vent'anni e neanche sessanta», aggiungendo di essere in partenza per l'India dove resterà fino alla fine dell'anno: «Io sto arrivando alla fine e accetto questo fatto. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Ma questo non significa che io non abbia idee e progetti».