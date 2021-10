Regina Elisabetta, come e perché «non riesce a smettere di lavorare»? Cosa cambia negli eventi pubblici

Domenica 24 Ottobre 2021, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 10:50

La Regina Elisabetta è stata ricoverata in ospedale, ma resta una roccia e non ha alcuna intenzione di fare la malata così come, giorni fa, ha rifiutato un premio per la sua età affermando di non sentirsi anziana. Come riporta il Telegraph, ci sono delle ragioni dietro il suo stacanovismo e delle procedure di emergenza in caso non possa presenziare agli eventi pubblici.

Avendo una forte etica del lavoro la regina non si farà da parte, ma si unirà alle visite pubbliche di altri reali. Il principe di Galles e la principessa reale continueranno a farsi carico del lavoro quotidiano delle investiture, mentre il conte e la contessa di Wessex di tutti gli eventi benefici.

Soltanto un brutto spavento per il Regno Unito. La regina Elisabetta sta bene, ha solo bisogno di riposo. Dopo aver passato una notte in ospedale per accertamenti, è tornata a casa e adesso avrà il compito di riposare, svolgendo solo «lavori leggeri». Ad affermarlo è Buckingham Palace che ha rincuorato i sudditi inglesi. Da quanto è emerso, il breve ricovero in ospedale, avvenuto mercoledì pomeriggio, è servito per effettuare degli «esami preliminari», mentre la permanenza nel corso della notte è stata decisa per ragioni di praticità.