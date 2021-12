Regina Elisabetta, il piano del 19enne dell'attacco a Windsor in un video: «Così la ucciderò»

Nuovi inquietanti particolari emergono sullo sventato attacco alla Regina Elisabetta, avvenuto la notte di Natale. Il 19enne di Southampton arrestato per essersi infiltrato nel Castello di Windsor, dove la sovrana stava tenendo il consueto discorso natalizio, avrebbe caricato 24 minuti prima dell'attacco un video su Snapchat in cui minacciava di uccidere la sovrana, «per vendicare il massacro di Amritsar del 1919».

Il piano per «uccidere la Regina»

Nel video l'uomo, mascherato con una felpa e un cappuccio, tiene in mano una balestra nera e si rivolge alla telecamera con una voce distorta con indosso una sinistra maschera bianca apparentemente ispirata a Star Wars. «Mi dispiace. Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, regina della famiglia reale», dice. «Questa è una vendetta per coloro che sono morti nel massacro di Jallianwala Bagh del 1919», aggiunge.

«È anche una vendetta per coloro che sono stati uccisi, umiliati e discriminati a causa della loro razza. Sono un Sikh indiano, un Sith. Il mio nome era Jaswant Singh Chail, il mio nome è Darth Jones». Jaswant Singh Chail ha caricato il video preregistrato su Snapchat alle 8:06 del giorno di Natale, 24 minuti prima che un uomo venisse arrestato dalla polizia all'interno del parco del Castello di Windsor.

Il massacro di Jallianwala Bagh, o massacro di Amritsar, consistette nell'uccisione di 379 manifestanti e nel ferimento di 1.200 indiani per mano delle forze britanniche.

First picture of Windsor Castle suspect after masked man threatened to kill the Queen https://t.co/McafCCXRH7 pic.twitter.com/xHHEbCCamY — The Sun (@TheSun) December 27, 2021

Accanto al video è stato inviato anche un messaggio su Snapchat in cui si diceva: «Mi dispiace per tutti coloro a cui ho fatto torto oa cui ho mentito». «Se hai ricevuto questo, la mia morte è vicina. Per favore condividi questo con chiunque e, se possibile, portalo al notiziario se è interessato».

Regno Unito, il messaggio di Natale della Regina Elisabetta

Il sospetto è stato arrestato dopo essere stato avvistato dalle telecamere di sorveglianza che vagava per i giardini dopo aver scalato un muro esterno. La polizia ha confermato che è stata trovata una balestra dopo che l'intruso è stato trattenuto nel parco del castello.