Meghan Markle testimonierà contro Andrea di York? La pugnalata alla Regina

LOLNEWS.IT - Il Natale felice che la Regina Elisabetta stava organizzando con e per la sua famiglia si sta rivelando un incubo. Dopo che il marito di Anna è stato trovato positivo, ora giunge un’altra brutta notizia, Meghan Markle potrebbe essere chiamata a testimoniare nel processo in cui è imputato Andrea di York, terzogenito di Elisabetta. Secondo quanto riportato dal Daily Beast, gli avvocati di Virginia Giuffre starebbero pensando di chiamare alla sbarra la moglie di Harry in qualità di persona informata dei fatti.

