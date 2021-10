La Regina Elisabetta non si riprende, a riposo almeno altre due settimane: «Non potrà viaggiare»

La regina Elisabetta non ce la fa a riprendersi. La sua tempra di ferro, a 95 anni suonati, stavolta ha bisogno di una pausa più lunga del solito, senza precedenti nella storia di un regno da record che nel 2022 dovrebbe portarla al traguardo straordinario del Giubileo di Platino: 70/mo anniversario della sua ascesa al trono. Già costretta ai box da ormai 10 giorni, la sovrana dovrà prolungare il periodo di riposo prescritto dai medici di corte di almeno altre due settimane, come ammesso stasera da Buckingham Palace in una breve nota: l'ennesima di questi giorni, destinata inevitabilmente a rinfocolare le inquietudini di casa Windsor, dello stesso governo britannico, dei sudditi e di tanti ammiratori