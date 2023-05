Re Carlo, tutte pazze per i (sexy) scudieri: chi sono Johnny Thompson e Rob Dixon

Tutti gli occhi erano puntati sulla famiglia reale: Re Carlo e Camilla, Kate Middleton e William, e ovviamente Harry. Ma a qualche spettatrice più attenta durante l'incoronazione non sono sfuggiti altri due personaggi meno noti: gli scudieri Jonathan Thompson e Rob Dixon. Chi sono?

Il maggiore Johnny

Il militare scozzese 39enne non è sfuggito all'occhio attento dei social media accanto al nuovo sovrano e ai paggi d'onore all'Abbazia di Westminster.

Il maggiore Johnny Thompson era in realtà già stato individuato dagli utenti di Internet nel 2022, dopo aver preso parte agli eventi seguiti alla morte di Elisabetta II: ha accolto l' allora primo ministro Liz Truss , a Buckingham Palace, nell'ottobre 2022, così come il presidente ucraino Zelensky, durante la sua visita nel Regno Unito a febbraio 2023.

Dal settembre 2022 gli hashtag #majorjohnnythompson e #majorjohnny, accompagnati da commenti lusinghieri, si sono moltiplicati su Instagram e sono stati creati addirittura account Twitter a lui dedicati, come @MajorJTfans. Il soldato scozzese, ha un legame professionale di lunga data con la famiglia reale. Dal 2006 , infatti, fa parte del Battaglione del Royal Regiment of Scotland, ed è stato una delle principali guardie del corpo della Regina Elisabetta II. E' diventato scudiero del principe di Galles e riconfermato tale quando Carlo è diventato re. Il suo ruolo di scudiero è quello di assisterlo nelle sue attività quotidiane, come gestire il suo programma e accogliere e scortare rappresentanti politici e ambasciatori stranieri alle residenze ufficiali del re. Johnny Thompson è sposato da 13 anni: nel 2010 ha sposato la moglie Caroline dalla quale ha un figlio.

L'ufficiale Dixon

Rob Dixon, 43 anni, è invece decisamente meno riservato sulla sua vita privata rispetto a Thompson. Sul suo profilo Linkedin si definisce "Equerry to TRH The Prince and Princess of Wales, Kensington Palace", e spiega di essere un ufficiale della Royal Navy specializzato in aviazione marittima come istruttore di elicotteri qualificato, e pilota Wildcat HMA Mk2, una competenza in comune con William. Dal suo cv on line si legge che si è diplomato nel 1997 alla Grammar School di Amersham, poi ha frequentato l'accademia militare Joint Services Command and Staff College di Shrivenham, e ha prestato servizio nella Royal Navy per quasi 22 anni.