Lunedì 8 Maggio 2023, 19:06

Trekking sì, ma di classe. Lezione a cura della Duchessa del Sussex Meghan Markle. Che, incassata la prevedibile esclusione dalla cerimonia di incoronazione di Re Carlo, si è ritagliata comunque un suo spazio sui media del Regno Unito con un giorno di ordinario relax nel quale però gli esperti di faccende Royal hanno rintracciato una serie di omaggi a Lady Diana e allo stesso sovrano che potrebbero suonare come un “nessun rancore”, ma che più probabilmente sono l'ennesima, studiata, trovata della moglie del principe Harry per riportare i riflettori su di sé e sulla sua nuova vita lontana dal Buckingham Palace.

La duchessa è stata immortalata in abiti totalmente casual durante un'escursione in compagnia degli amici Markus Anderson e Heather Dorak (ma senza il consorte...), non distante dalla villa di famiglia da 14 milioni di dollari a Montecito, in California. Meghan indossava t-shirt e leggings neri, occhiali da sole della collezione di Victoria Beckham e un cappello di paglia che conteneva i capelli raccolti in due trecce. Ma non è stato il look sportivo ad attirare le analisi degli addetti alle cose reali, quanto i gioielli che l'ex attrice ha comunque indossato durante l'escursione. A cominciare dall'orologio da polso, un Cartier ereditato dalla Principessa Diana. Il cui valore, secondo gli esperti, si aggira intorno alle 17.800 sterline, oltre ventimila euro. Così come apparteneva alla scomparsa suocera anche il tennis sfoggiato sempre al polso sinistro: un bracciale che proprio per la sua storia vale, secondo i collezionisti, qualcosa come 125 mila sterline (quasi 145 mila euro).

Meghan Markle durante l'escursione con gli amici a Montecito

Ma non è tutto: perché Meghan ha voluto omaggiare anche Re Carlo stesso indossando un secondo tennis di diamanti Bentley & Skinner, che a quanto pare le sarebbe stato regalato in passato proprio dall'allora Principe del Galles. Valore stimato del gioiello: 4900 sterline (circa 5.600 euro).

Il vero messaggio

A completare il tutto, la moglie di Harry ha scelto anche un terzo bracciale di Jennifer Meyer (valutato circa 4500 euro) e una collana realizzata dall'amica ed ex collega Abigail Spencer, che con la Markle aveva recitato nella serie “Suits” e che ora si è reinventata, tra le altre cose, nell'industria dei preziosi. Un'edizione limitata realizzata in oro, quarzo e diamanti da “nemmeno” 500 euro. Ma in questo caso, contava di più il messaggio: il gioiello, realizzato per la linea della Spencer dalla designer Maya Brenner, sarebbe un amplificatore di energia che serve anche «a lasciarsi alle spalle tutto ciò che non funziona». E chissà che non fosse invece questo il messaggio che la Markle voleva inviare Oltreoceano...