Re Carlo e l'incoronazione, Meghan e Harry non saranno sul balcone: il programma per snellire la monarchia. «Non c'è spazio per i sentimenti»

La prima fila del balcone dell'incoronazione di re Carlo non include Harry, Meghan Markle o il principe Andrea. È ufficiale. In tutto, inclusi re Carlo III e la regina Camilla, ci saranno solo 15 Windsor e saranno "Working Royal", coloro che possono rappresentare ufficialmente il monarca. I Sussex, che devono ancora rispondere e il principe Andrew non saranno quindi inclusi. Mancheranno anche la principessa Eugenia e Jack Brooksbank e la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi.

I tagli alla monarchia

Lo precisa un articolo del Daily Mail in cui si sottolinea come Sua Maestà voglia così mostrare al mondo come stia snellendo la monarchia britannica e nel contempo ricompensando i membri più fedeli della sua famiglia, tra cui William, Kate e i loro tre figli. Una fonte ha detto a The Mirror: «Il re è stato molto chiaro su chi vuole rappresentare la monarchia. C'è poco spazio per i sentimenti, questa è un'occasione di Stato, non di famiglia ed è giusto che al grande momento pubblico ci siano solo i lavoratori della famiglia».

Il programma e gli invitati

Questo il programma. Dopo essere tornati a Buckingham Palace dall'Abbazia di Westminster con la carrozza Gold State, Charles e Camilla si fermeranno sul balcone per salutare la folla e assistere a un sorvolo della RAF. A loro si uniranno il Principe e la Principessa di Galles e i loro tre figli: il Principe George di nove anni; la principessa Charlotte di sette anni e il principe Louis di quattro.

Ci saranno inoltre Edward e Sophie, i nuovi Duca e Duchessa di Edimburgo. La sorella di Carlo, Anne la principessa reale, sarà al fianco del re insieme al marito, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence. Parteciperanno anche il duca e la duchessa di Gloucester e il duca di Kent 87 anni e sua sorella, la principessa Alexandra di 86 anni, quale ringraziamento per la loro fedeltà alla regina e decenni di lavoro per la famiglia reale.



La fonte ha inoltre aggiunto: «Il momento del balcone sarà la presentazione finale del re di una monarchia snellita, che ovviamente sarà ulteriormente ridotta una volta che i Gloucester, il duca di Kent e la principessa Alexandra si allontaneranno finalmente dalla vita pubblica e nel loro bene- pensioni guadagnate. È un ringraziamento finale per loro e un cenno al loro sostegno a sua madre durante i suoi 70 anni di regno».

Mistero sulla partecipazione di Meghan e Harry





Gli addetti ai lavori reali affermano di non essere ancora certi che Harry e Meghan abbiano intenzione di partecipare all'incoronazione, nonostante la scadenza per la risposta sia fissata per lunedì. Fonti interne hanno dichiarato che la data limite del 3 aprile è ormai stata superata eppure al personale non è stato ancora dichiarato se il figlio separato del re e sua moglie hanno deciso di accettare l'invito, anche se manca solo un mese all'evento. Si vocifera che il problema stia causando un eufemistico "mal di testa" agli organizzatori, che stanno cercando di finalizzare dettagli come la disposizione dei posti, le auto e la sicurezza per i VIP.