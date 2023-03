Re Carlo III in Germania per la prima visita di Stato (ma all'arrivo manca il cancelliere Scholz)

Re Carlo III di Gran Bretagna è arrivato in Germania per la sua prima visita di Stato come re. Il viaggio è stato definito "un importante gesto europeo" per mantenere forti legami dopo la Brexit. L'aereo dei reali, con la scritta "Regno Unito" sulle fiancate, è atterrato all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo poco prima delle 14:00 (1200 GMT).

"In vista della nostra prima visita di Stato in Germania, non vediamo l'ora di incontrare tutti coloro che rendono questo Paese così speciale. È una grande gioia poter continuare ad approfondire l'amicizia di lunga data tra le nostre due nazioni", hanno dichiarato Carlo e la Regina Consorte Camilla in occasione della visita di Stato in Germania. Carlo e la regina consorte Camilla su Twitter tramite l'account della Famiglia Reale.

In cima alla scalinata del Planès, la coppia reale è stata accolta con un saluto di 21 cannoni mentre due jet militari effettuavano un sorvolo.