Ratzinger come è morto? Le sue condizioni si sono aggravate subito dopo Natale

Si è spento oggi 31 dicembre 2022 alle 9.34 il Papa emerito Benedetto XVI nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. A darne comunicazione è stato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Joseph Ratzinger, nato il 16 aprile 1927 a Marktl in Germania aveva 95 anni ed era molto malato.

Papa Ratzinger è morto, addio a Benedetto XVI: l'annuncio del Vaticano e il dolore nel mondo

Papa Ratzinger è morto: le cause e la malattia

Qual è la causa della morte? Sotto Natale era circolata ancora una volta la voce che Papa Ratzinger stesse malissimo ma dal Monastero Mater Ecclesiae, sul colle vaticano dove il Papa emerito viveva da quando nel 2013 si era dimesso, era arrivato un messaggio rassicurante. «Non c'è un attuale pericolo». In poche ore le sue condizioni sono cambiate rapidamente e il 27 dicembre un cardinale molto vicino alla cerchia ratzingeriana si confidava con costernazione: «Purtroppo le sue condizioni si sono fatte di ora in ora estremamente precarie».

L'appello di Papa Francesco

E il giorno dopo fu proprio Papa Francesco a fare un appello per lui: «Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa: ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine». Aveva parlato di aggravamento dovuto all'avanzare dell'età e di un esempio di amore per la Chiesa portato fino alla fine. Ma il Vaticano diceva ancora che «Il cuore (di Ratzinger) è molto forte»

Non è la prima volta che negli anni circola la voce della sua morte, ma stavolta è successo davvero.

I problemi di salute

Il cuore di Ratzinger negli ultimi anni è stato messo a dura prova per due casi nello specifico. Il primo ha a che fare con la scomparsa dell'amato fratello don Georg, mentre il secondo va collegato alla terribile accusa di avere mentito sulla sua presunta mala gestione degli abusi nella diocesi di Monaco, agli inizi degli anni Ottanta.

Inoltre due anni fa il quotidiano tedesco Passauer Neue Presse scrisse che Benedetto XVI si trovava in gravi condizioni di salute per una infezione al viso, probabilmente un herpes oftalmico. Tempo prima, il fratello del Pontefice aveva parlato di una specie di paralisi che lo obbligava «a ricorrere alla sedia a rotelle. La più grande inquietudine è che la paralisi possa finire per arrivare al suo cuore e allora potrebbe essere finita in fretta».