Si laurea a 24 anni ma non riesce a pagarsi l'affitto: «Vivo in macchina, molti si rifiutano di darmi una stanza»

Kayleigh Lindon, una ragazza di Liverpool, si è laureata a 24 anni ma non aveva un posto dove vivere dopo aver dato gli ultimi esami. La 24enne, che al momento lavora come badante a tempo pieno, non riesce a pagarsi un affitto ed è finita a dormire nella sua auto. «Sto cercando di trovare un posto dove vivere, ma con il mio stipendio non ce la faccio, Continuo chiedere e a mandare domande, ma non ottengo nessuna risposta. Probabilmente c'è un pregiudizio nei confronti dei senzatetto: quando mi viene chiesto dove abito, dico che sono per strada e a quel punto le abitazioni vengono assegnate a qualcun altro», ha raccontato la giovane.

Il racconto

«All'inizio non avevo raccontato a nessuno la mia storia, poi ho preso coraggio e ho condiviso la mia esperienza sui social. A quel punto il video è diventato virale e le cose si sono complicate. Rimango comunque ottimista, anche se ho spesso dei momenti di forte stress. Ogni volta non so dove dormirò o se riuscirò a trovare una stanza. Continuo a spostare di giorno in giorno le mie cose ed è una situazione pesante». Lindon ha deciso di condividere le sue esperienze online per creare consapevolezza su quante persone si trovano in una situazione simile alla sua. «In pochi si rendono conto di quante persone vivono quello che sto vivendo io adesso. Molti, troppi, sono ignoranti e di mentalità ristretta».