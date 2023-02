Shari, età, vita privata e carriera. Chi è la cantante che ha scelto Salmo come partner sul palco e nella vita

Shari e Salmo insieme per eseguire un medley di Zucchero «Hai scelto il diavolo in me». I due artisti canteranno al Festival di Sanremo pronti a conquistare soprattutto gli utenti dei social oltre il pubblico televisivo e i giornalisti.



Tra le novità musicali di Sanremo 2023 c’è sicuramente Shari, cantante classe 2002 che porterà sul palco dell’Ariston il suo brano inedito «Egoista». Il suo nome non è però completamente nuovo al pubblico, soprattutto alle pagine di gossip che qualche settimana fa hanno mostrato per lei un certo interesse insinuando un possibile flirt con il rapper Salmo.



Chi è Shari

Originaria di Monfalcone, Friuli-Venezia Giulia, Shari è una delle nuove promesse della musica italiana. La sua prima comparsa sugli schermi degli italiani avviene nel 2015, quando si presenta a “Tu sì que vales”. La sua presenza non è passata inosservata, tanto che l’anno successivo esce il suo primo singolo “Don’t You Run”, a cui fanno seguito collaborazioni importanti tra cui quella con Benji & Fede in “Sali” e “L’angelo caduto” con Salmo.

Non è nemmeno la prima volta che la giovane cantante frequenta gli ambienti sanremesi. Prima di essere scelta tra i big di Sanremo 2023, infatti, ha partecipato alla competizione canora di Sanremo Giovani, prima nel 2019 con “Stella” e poi lo scorso anno con “Sotto voce”.



La storia con Salmo sarà vera?

Non esistono annunci o smentite di sorta rispetto a questa presunta relazione. L’unica certezza è che fra i due un rapporto ci sia di certo… quello di lavoro. Shari fa infatti parte del Roster dell’etichetta fondata da Salmo, la Leboski 360° (distribuita da Sony Music Italy), che in questo periodo freme per vedere la sua cantante salire sul palco dell’Ariston.

Shari, infatti, sarà una dei 28 Big che il prossimo febbraio saliranno sul palco del teatro ligure con il brano Egoista. E Salmo, tra l’altro, sarà a sua volta in città in quei giorni, ospite speciale della nave da crociera Costa Smeralda attraccata sulla costa sanremese, dalla quale si esibirà in collegamento.