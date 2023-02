Biagio Antonacci, età, vita privata e carriera. Chi è l'artista ritorna a Sanremo per il duetto con Tananai e Don Joe

Tananai compone un trio dalle vibrazioni diverse ma complementari: con lui ci sarà il deejay Don Joe e il cantante Biagio Antonacci. Insieme canteranno «Vorrei cantare come Biagio» di Simone Cristicchi. C'è grande attesa sul palco dell'Ariston di Sanremo per l'esibizione.

Chi è Biagio Antonacci

Biagio Antonacci è un cantautore italiano che ha all’attivo circa 27 album, tra album in studio, live e raccolte. Dopo la maturità si arruola nell’Arma dei Carabinieri ma conserva la sua più grande passione: la musica. Dopo un provino effettuato con Ron, viene scelto da Gaetano Curreri degli Stadio per aprire un concerto della band. Biagio Antonacci partecipa poi al Festival di Sanremo nel 1988 con il brano Voglio vivere in un attimo. Il primo album, Sono cose che capitano, è del 1989.

el 1990 pubblica Adagio Biagio, ma il grande successo arriva nel 1992 con l’album Liberatemi. Diventa uno dei cantautori più amati dai giovani grazie a brani come Iris, Non è mai stato subito, Se io se lei, Quanto tempo e ancora, Mi fai stare bene. Biagio Antonacci è anche molto aperto alle collaborazioni con colleghi e artisti del panorama musicale italiano. I

l sodalizio con Laura Pausini, per cui ha scritto anche alcuni dei brani più celebri della sua carriera, è sfociato in un tour, Laura Biagio Stadi Tour, che nel 2019 ha visto i due artisti in giro per l’Italia con alcuni dei loro più grandi successi. Biagio Antonacci fa anche parte della Nazionale Cantanti.

La fidanzata



Il cantautore che da oltre trent'anni fa innamorare il suo pubblico, con alcune delle canzoni più belle della musica italiana, da qualche anno è legato sentimentalmente a Paola Cardinale.

La fidanzata di Biagio Antonacci è nata a Genova nel 1976 e ha quindi 13 anni in meno del cantante. Biagio e Paola vivono a Milano con il loro figlio Carlo, nato nel dicembre 2021, e l'altra figlia di Paola, Benedetta, avuta da una precedente relazione.

Paola è una giornalista e ha lavorato anche in televisione, al fianco dell'ex calciatore Fulvio Collovati nel programma di Telenord Il derby del lunedì. Paola e il cantautore non sono attualmente sposati e non hanno ancora manifestato il desiderio di ufficiale la loro relazione con qualche rito.