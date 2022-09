Putin: «Genitore uno e genitore due? In Russia non ci saranno, è da pazzi» Anche in Italia se n'era parlato, quando la ministra dell’interno Lamorgese aveva parlato dell'emanazione di un decreto per reintrodurre nelle carte d’identità dei minori di 14 anni l’indicazione Genitore 1 e Genitore 2 al posto di padre e madre