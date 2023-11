Pupo: «Grande Fratello? Mi faceva ca**re. Il Quirinale mi tolse la vittoria di Sanremo, temevano Emanuele Filiberto»

Pupo spara a zero sul Grande Fratello. In un'intervista a La Repubblica, il cantante ha raccontato della sua esperienza come opinionista al reality di Canale 5, non usando parole dolci nei confronti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Pupo, infatti, ha dichiarato: «Per due anni ho fatto l'opinionista del Grande Fratello, c'era la pandemia e avevo poco da fare. Ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv». E senza mezzi termini ha aggiunto: «Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re».

Pupo e la «vittoria negata» a Sanremo: cosa è successo

Ma l'intervista di Pupo è soprattutto un'occasione per ricordare la sua discussa partecipazione a Sanremo nel 2010, in squadra con Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici, con il brano "Italia amore mio": «La canzone è stata scritta interamente da me.

Musica e parole. Diedi parte dei diritti del brano al principe Emanuele Filiberto per far diventare la canzone credibile, ma lui non c'entrava nulla. Lo dico oggi per svincolarlo da tutte le responsabilità».

Il cantante sostiene che quell'anno gli fu negata la vittoria del Festival dopo un intervento del Quirinale: «Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica - ha raccontato - temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo». Pupo sostiene che il suo secondo posto finale fu frutto di un accordo: «Sabato mattina mi dissero che mi squalificavano e che avrei cantato solo come ospite - ha detto il cantautore -. Risposi che, pur avendo partecipato sei volte, non avevo mai vinto Sanremo: “Mi toglierete la vittoria lunedì mattina, ma io stasera vinco il festival e poi ci vediamo in tribunale”. Pensarono a un accordo, mi proposero secondo, dissi: “Secondo va bene”».