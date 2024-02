Emanuele Filiberto di Savoia: «Mi sento il nuovo capofamiglia, alla messa di papà si potrà accedere solo su invito»

Vittorio Emanuele di Savoia morto. E Adesso che succede? «Mi sento il nuovo capofamiglia prima di tutto, e alla guida di un Casato che quando nonno Umberto II morì era ridotto a 30 cavalieri dei nostri ordini dinastici. Poi papà è riuscito a portare i cavalieri a oltre tremila, e a ridare vigore all'attività degli Ordini dinastici». Lo spiega Emanuele Filiberto di Savoia in un'intervista al Corriere della Sera dopo la morte del padre. «Questa è la prima responsabilità ed eredità che mi lascia: di guidare i nostri Ordini che hanno decine di delegazioni in Italia, 17 delegazioni estere e sono attivi con progetti umanitari in tutto il mondo. Ma adesso c'è il funerale da preparare», aggiunge.

Le esequie del figlio dell'ultimo Re d'Italia si terranno a Torino e la tumulazione avverrà a Superga. «Papà ha sempre voluto che fosse così, la sua fine, lo ripeteva ed esaudirò questo suo ultimo desiderio.

Emanuele Filiberto racconta al Corriere le sofferenze del padre negli ultimi giorni. «Eravamo tutti in montagna nella nostra casa di Gstaad e poi una brutta infezione alla gamba di papà ha richiesto l'ospedalizzazione dove gli antibiotici hanno avuto effetto sull'infezione ma hanno indebolito il suo fisico, il suo cuore e gli organi vitali di un uomo di 87 anni - conclude -. Sto ricevendo messaggi da tutto il mondo, dai reali di Spagna a quelli del Belgio, di Monaco, anche dall'Iran, dalla famiglia dello Scià di Persia, come da gente comune perché papà era sempre lo stesso, generoso, alla mano con i nobili vicini ai Savoia come con la gente comune».