Vittoria di Savoia, la prima copertina della regina (senza trono): «L'italia è casa mia. Un ritorno alla monarchia? Certo che no»

«Mi chiamo Vittoria, ho 20 anni e sto studiando Arte e Imprenditoria a Parigi mentre studio anche teatro e lavoro occasionalmente come modella. Vorrei fare l'attrice e aprire una mia galleria d'arte». Bella, sensuale e decisa, Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, posa per la prima volta per una rivista e debutta sulla cover di “Yo dona”, settimanale spagnolo.