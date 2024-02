Vittorio Emanuele di Savoia, com'è morto: gli ultimi giorni in ospedale con Marina Doria. Emanuele Filiberto svelò: «Non cammina bene»

Vittorio Emanuele di Savoia, morto il 3 febbraio a 86 anni, era malato da tempo. Gli ultimi anni passati con due protesi al femore lo avevano costretto alla sedia a rotelle. Già a Natale, racconta il Corriere della Sera, il principe non stava bene, febbre alta che non se ne andava. Fino alla decisione del ricovero che Vittorio Emanuele di Savoia non aveva preso bene, avrebbe preferito restare con Marina Doria al suo fianco. E invece la moglie Marina, dalla loro residenza in montagna a Gstaad ha iniziato a fare la spola con Ginevra pur di stargli accanto.