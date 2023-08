Mercoledì 23 Agosto 2023, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 22:00

Abbattuto dalla contraerea russa il jet executive civile del gruppo Wagner su cui viaggiava il capo Prigozhin, in disgrazia dopo quella sceneggiata del colpo di Stato? Troppi misteri nella stessa frase che riassume per ora la vicenda.

Le certezze

Le certezze: in volo tra San Pietroburgo a Mosca c'erano, quasi in contemporanea, due aerei civili della Wagner. Il primo è il jet bimotore di fabbricazione brasiliana Embraer Legacy 600 RA-02795, precipitato, anche secondo un video, verso le 18.40 (ora di Mosca) di oggi, 3 agosto, vicino al villaggio di Kuzhenkino, distretto di Bologovsky, regione di Tver. Era decollato da Mosca circa mezz'ora prima.

Si tratta di un velivolo assai affidabile, molto diffuso, nella gamma medio alta dei jet executive, che offre 13 posti olre ai due piloti e a un assistente di volo. Un aereo "giovane" (16 anni) comprato dalla Wagner nel 2020 (secondo il sito planespotter.net): lungo 26 metri, ha una quota di tangenza di 11mila metri e sfreccia a poco più di 900 chilometri orari. E' un modello con autonomia di oltre 3mila chilometri. . Per il sito flightradar24 il tragitto del velivolo si è interrotto bruscamente a metà strada fra Mosca e San Pietroburgo, circa 650 chilometri di distanza perccorribili in poco più di un'ora e un quarto. Il gruppo Wagner (versione Grey Zone) cita testimoni che avrebbero udito almeno "due raffiche" prima che il jet precipitasse incendiandosi nell'impatto con il suolo.

Ma in quella zona rurale della Russia (vedi mappa) ci sono postazioni contraeree delle forze armate russe in grado di abbattare un jet? Improbabile? Raffiche di cannoncini della contraerea? Al limite dell'impossibile. E poi perché un'eventuale postazione contraerea russa nella zona avrebbe dovuto inquadrare nel mirino quel jet facilmente identificabile e non certo confondibile con un aereo nemico? Un'azione deliberata contro il capo della Wagner definito nei giorni scorsi "un morto che cammina"? Più facile, allora, ricorrere a un missile terra-aria, ma insomma? Tecnicamente restano infine i missili aria-aria (missile lanciato da un aereo militare che non tiene naturalmente acceso il transponder) oppure un ordigno piazzato a bordo del jet della Wagner che stava volando a quasi 9mila metri sul filo dei 900 kmh.

Più tardi, mentre infuriava la tempesta di notizie sulla presunta morte di Prigozhin è regolarmente atterrato a Mosca il secondo executive della Wagner, sempre un Embraer ERJ-135BJ Legacy ma versione 650 immatricolato RA-02748, arrivato all'aeroporto Ostafyevo vicino a Mosca. Il capo della Wagner, secondo alcune fonti, risultava in entrambe le liste dei passeggeri, un espediente usato di regola per confondere le acque. Allora, c'è anche il cadavere del capo della Wagner fra gli otto recuperati finora? E perché quel jet è precipitato?

Lo scenario di questa vicenda potrebbe ricordare almeno in parte la morte di Italo Balbo, il gerarca e trasvolatore abbattuto dalla contraerea italiana che difendeva la base di Tobruk sulla costa della Libia verso la quale era in fase di atterraggio il trimotore del generale.