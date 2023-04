Si schianta contro un'auto in sosta: abbattuto albero

Scontro tra due, una era in sosta, e albero abbattuto. È successo ieri a Castellalto, in provincia di Teramo. Incidente spettacolare fortunatamente senza feriti gravi sulla strada provinciale 25, ieri mattina, dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Jeep Renegade che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e la polizia stradale di Giulianova, si è scontrata violentemente contro una Fiat Panda in sosta sul ciglio della strada per poi ribaltarsi sulla carreggiata. A causa dell'urto la Panda ha abbattuto un albero che era sul marciapiede.

Il conducente dell'auto,62 anni, ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 presso l'ospedale di Teramo. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo da un vigile del fuoco del Comando di Fermo libero dal servizio, in collaborazione con il personale sanitario. I vigili del fuoco di Teramo hanno provveduto a rimuovere l'albero abbattuto e a mettere in sicurezza il mezzo incidentato che è stato successivamente rimosso con un carro attrezzi. Durante le operazioni di intervento e rilievo dell'incidente, la strada è rimasta bloccata al traffico veicolare.