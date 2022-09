Elezioni politiche 2022, Pregliasco: «Rischio diffusione Covid, igienizzare matita con cui si vota»

In occasione delle elezioni politiche 2022, il virologo Fabrizio Pregliasco ha consigliato di disinfettare le matite per il voto a causa dell'altro rischio di contagio. Lo ha fatto questa mattina intervistato in radio.

L'intervento a "Un giorno da pecora"

«Elezioni? Fondamentale andare a votare ma rappresentano un po' un rischio per la diffusione del Covid, a causa degli assembramenti che si creeranno. Un po' come le scuole, che in più hanno una maggiore continuità di presenze». Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. «Al seggio ci vuole un minimo di igienizzazione per le mani e per la matita che si utilizza per il voto, sarebbe una buona cosa. Si dovrebbe dare una pulita con lo spray». Alla domanda su quando bisognerebbe andare al voto durante la giornata di domenica 25, Pregliasco risponde: «Meglio la mattina», ha spiegato a Rai Radio1 Pregliasco «molto presto».

