Pino Daniele, il ricordo da brividi della figlia Sara nell'anniversario della morte: «Sei vicino a me»

Sono passati nove anni da quel 4 gennaio 2015, il giorno in cui Pino Daniele ci ha lasciati. Una perdita enorme per il mondo della musica, ma anche e soprattutto per i suoi cari. A partire dalla figlia Sara Daniele, a cui il cantautore dedicò la bellissima "Sara non piangere". La 27enne non ha mai nascosto il proprio legame con il padre scomparso e anche oggi ha voluto omaggiare la sua memoria con un messaggio sui propri canali social. Sara ha pubblicato un'immagine inedita di Pino, fotografato di spalle, in auto, dal sedile posteriore.

Pino Daniele, il ricordo da brividi della figlia

La dedica della giovane è emozionante: «Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano - ha scritto la 27enne -.

Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me».

Chi è Sara Daniele

Sara Daniele è la terza figlia di Pino, nata dalla relazione del cantante con Fabiola Sciabbarrasi. Nata a Roma il 30 maggio 1996, la ragazza ha studiato alla Marymount International School. Successivamente si è laureata in Marketing alla Westminster University e poi ha preso un master in Media Entertainment with Major in Music Business alla Luiss. La sua migliore amica è Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros.