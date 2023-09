Phil Mer a Domenica In, chi è il batterista de I Pooh (figliastro di Red Canzian): «Stefano D’Orazio gli regalò le bacchette a 5 anni»

Phil Mer è il batterista de I Pooh. Ospite insieme alla band a Domenica In il ragazzo ha salutato la padrona di casa. Figlio di Beatrix Niederwieser, seconda moglie del bassista e cantante Red Canzian, il 40enne è cresciuto con la band. Il suo vero nome è Philipp Mersa ed è un batterista e compositore italiano. Ha suonato per Pino Daniele, Malika Ayane, Michele Zarrillo, Patty Pravo, Annalisa, i Pooh, Enrico Ruggeri, Lorenzo Fragola e Francesco Renga.

Phil Mer, chi è il batterista de I Pooh

«Quanto era bambino veniva a vedere sempre i nostri concerti, per cui Stefano D’Orazio quando ha compiuto cinque anni decise di regalargli le sue prime bacchette e altri strumenti per suonare la batteria alla sua età. È nata così la sua passione», ha ricordato Red Canzian. Destino già scritto quello di Phil ch diventa così un membro del gruppo musicale. Si avvicina alla batteria all'età di 4 anni e sarà proprio Red a regalargli la sua prima batteria.

La "parentela" con Red Canzian

«Anche Stefano D’Orazio, quando ha lasciato la band nel 2009, era molto felice di sapere che ci fosse lui a lavorare con noi. È come se qualcuno avesse scritto anche la sua storia».

Quella di Red Canzian e Phil Mer, è una storia di due uomini ch si sono sclti pur non essrdo biologicament padre e figli i du si sono sempr comportati com se lo fossero. «Ha un bambino meraviglioso, Gabriel, che va in seconda elementare. È molto saggio, sembra un professore», ha raccontato ancora il bassista dei Pooh.