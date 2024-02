Pedro, da «per me è la cipolla» a Sanremo: «Amadeus, ti sposterei su Rai Gulp». E fa il tifo per Rose Villain

Vi ricordate di Pedro? Il concorrente de "L'Eredità" che nel 2005 diede l'epica risposta «per me è la cipolla» ad Amadeus, scatenando le ire dell'allora conduttore del quiz di Rai 1? Bene, quella faida - diventata virale prima ancora della nascita dei social - non è ancora finita. Pedro Valti è infatti arrivato a Sanremo e sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti del direttore artistico del Festival. Ieri all'esterno dell'Ariston ha mostrato uno striscione con la scritta: «Amadeus vorrei fare il politico e andare al governo solo per spostarti da Rai 1 a Rai Gulp».

Giovanni Allevi a Sanremo: «Il mieloma è una malattia cronica, non sono qui per festeggiare»

Sanremo, Pedro contro Amadeus

Oggi invece ha voluto esprimere il suo sostegno nei confronti di Rose Villain, esponendo un cartellone che recitava: «Meglio della cipolla c'è solo Rose».

La foto del momento è stata condivisa sui social da Trash Italiano.

Pedro, l’uomo con cui Amadeus discusse nel 2002, è tornato a #Sanremo2024 per tifare Rose Villain. pic.twitter.com/s40VvYbmPG — Trash Italiano (@trash_italiano) February 7, 2024

Pedro, che all'epoca dello scontro con Amadeus faceva l'animatore nei villaggi turistici, attraverso i social ha spesso attaccato il conduttore e qualche giorno fa aveva preannunciato il suo arrivo a Sanremo con intenzioni non proprio pacifiche. Cosa succederà nei prossimi giorni?