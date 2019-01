Heather Parisi contro la Cuccarini: tweet al vetriolo dopo la svolta «sovranista»

Heather Parisi e Lorella Cuccarini non si sono mai amate: sin dagli anni '90, quando entrambe erano vere e proprie star della tv italiana. E anche oggi, nonostante siano passati oltre vent'anni dalla loro rivalità da showgirl, 54 anni la prima, 59 la seconda, non se le mandano a dire.

Le dichiarazioni al settimanale Oggi della Cuccarini, in cui si dichiara filogovernativa e sovranista, attaccando l'Unione Europea e anche Papa Francesco, non sono andate giù a Heather Parisi: su Twitter, la ballerina di origini americane ha dedicato alla ex «più amata dagli italiani» un tweet al vetriolo, pur senza nominarla nemmeno.

«Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste», scrive la Parisi. Un modo per sminuire la carriera di Lorella togliendole la 'patente' di ballerina, e nello stesso tempo di ironizzare sulle sue dichiarazioni. Aspettando la risposta della Cuccarini, il tweet ha già totalizzato centinaia di interazioni.

Ultimo aggiornamento: 16:36

