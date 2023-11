Heather Parisi: «​Amici? Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione»

Heather Parisi torna a parlare di Amici: «Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce». La showgirl ne ha parlato in un'intervista a Il fatto Quotidiano.

Su Maria De Filippi dice: «Non mi diceva nulla ma gli autori, l'ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa». La Parisi non è nuova a provocazioni: dai cambiamenti climatici alla pandemia, la cantante (che vive a Hong Kong) sui social si fa spesso sentire e fa polemica.