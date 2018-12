La figlia di Paolo Bonolis compie 16 anni: alla festa cantano Baby K e Riky. Polemiche sul web

E' il sogno di ogni ragazzino: avere il proprio idolo che canta nel giorno del compleanno. Per Silvia Bonolis, la figlia adi Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, questo sogno è diventato realtà.

Per i suoi 16 anni è stata organizzata una mega festa al Piper, il famoso locale di Roma, con tanto di concerto privato. A mandare in visibilio decine di adolescenti la cantante Baby K ,che si è esibita con alcune delle sue canzoni più famose e ha regalato a Silvia un disco con dedica, l'ex star di Amici Riky che ha intonato "All I want for Christmas is you" per la gioia delle ragazzine adoranti e il rapper Fred De Palma.

Un compleanno davvero vip, non c'è che dire, che ovviamente non ha mancato di suscitare polemiche. Tanti i commenti su Instagram: «Ma quando questa ragazzina si sposerà che organizzeranno? Ci vuole un po' di buon senso». Ma a questo la Bruganelli, che è solita condividere la sua vita lussuosa sui social, è abituata.

